Was wissen wir über Dunkle Materie?

Eines der großen Mysterien des Universums ist die Dunkle Materie. Auf der ganzen Welt suchen Wissenschaftler*innen nach Antworten, was Dunkle Materie genau ist. Aktuell ist diese Forschung im Trend, nicht zuletzt durch den enormen technischen Fortschritt der vergangenen Jahre. Am kommenden Samstag, 1. Juli, wird mit dem ESA-Weltraumteleskop EUCLID ein weiteres Instrument zum Untersuchen der Dunklen Materie starten (mehr dazu am Montag auf futurezone.at).

Doch was ist Dunkle Materie überhaupt und woher wissen wir, dass es sie gibt? Wir haben uns mit der Astrophysikerin Laila Linke darüber unterhalten. Sie forscht an der Uni Innsbruck am Institut für Teilchenphysik. Ihr Hauptgebiet sind Gravitationslinsen (mehr dazu unten).