Durchbruch bei der Erforschung Dunkler Materie gelungen

Dunkle Materie zählt zu den größten Rätseln der Physik. Berechnungen zufolge macht sie 85 Prozent der gesamten Masse des Universums aus. Gesehen hat sie noch niemand, genauso wenig weiß man, woraus sie eigentlich besteht.

Forscher*innen der japanischen Universität Nagoya sind dem Verständnis der Dunklen Materie nun einen Schritt nähergekommen. Derzeit wird vermutet, dass alle Galaxien von sogenannten Dunkle-Materie-Halos umgeben und durchdrungen sind. Dabei handelt es sich um annähernd kugelförmige Anhäufungen Dunkler Materie, die sich um massereiche Objekte im Universum bilden. In einer kürzlich veröffentlichten Studie warfen die Wissenschafter*innen einen Blick auf diese Dunkle Materie. Und zwar von Galaxien, die vor etwa 12 Milliarden Jahren existierten. Damit gehören sie zu den Galaxien, die knapp nach dem Urknall entstanden sind. Der war vor 13,8 Milliarden Jahren.

Beobachtung von Dunkler Materie schwierig

Weit entfernte Galaxien zu beobachten, ist eine Herausforderung. Aufgrund der Lichtgeschwindigkeit können sie nicht so beobachtet werden, wie sie heute sind, sondern wie sie vor Milliarden von Jahren ausgesehen haben. Noch schwieriger ist es, Dunkle Materie zu beobachten, da sie kein Licht aussendet.

Bisher haben Forscher*innen Dunkle Materie mithilfe zweier Galaxien gemessen – eine, die sich näher zu Erde befindet und eine, die weiter weg ist. Laut Albert Einstein verformt die Schwerkraft der Galaxie im „Vordergrund“ das Raum-Zeit-Gefüge in ihrer Nähe. Wenn also das Licht der Hintergrundgalaxie an der Vordergrundgalaxie vorbeifliegt, krümmt es sich. Dies führt dazu, dass die Hintergrundgalaxie sowohl stark verzerrt als auch vergrößert wird. Dieses Phänomen ist als Gravitationslinseneffekt bekannt.