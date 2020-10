Rätsel um Galaxie aus 99,9 Prozent dunkler Materie gelöst

Seit ihrer Entdeckung im Jahr 2016 sorgt die Galaxie Dragonfly 44 (DF44) für Rätsel. Sie besteht zu 99,99 Prozent aus dunkler Materie, ist aber etwa so massereich wie unsere Galaxie. „Dragonfly 44 war diese ganzen Jahre eine Anomalie, die mit existierenden Models zur Galaxienbildung nicht erklärt werden konnte“, sagt Astronom Teymoor Saifollahi vom Kapteyn Astronomical Insitute in den Niederlanden.

Er und sein Team hat die Galaxie nun erneut untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die bisherigen Ergebnisse falsch waren. DF44 ist somit nicht mehr außergewöhnlich. Die Studie wurde in The Monthly Notices of the Royal Astonomical Society veröffentlicht.

"Kosmischer Kleber"

Dunkle Materie zählt zu den Hauptkomponenten der existierenden Modelle zur Galaxienbildung. Sie wird als eine Art „kosmischer Kleber“ gesehen, der Galaxien zusammenhält.