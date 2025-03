Russische Drohne überflog EU-Hightech-Zentrum in Italien

Eine Drohne mutmaßlich russischer Herkunft soll im letzten Monat 5-mal über das Hauptquartier des EU-Joint-Research-Centre in Ispra am Lago Maggiore in Norditalien geflogen sein. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Sonntag. In Ispra in der lombardischen Provinz Varese befindet sich eine Forschungsstelle der EU, die ein Projekt zu den Sicherheitsaspekten von Drohnen gestartet hat.

➤ Mehr lesen: US-Navy-Jets fangen russisches Spionageflugzeug ab

Die italienischen Behörden seien besorgt, da Drohnen dieser Art mit Kameras und digitalen Instrumenten ausgestattet werden können, die in der Lage sind, ein Ziel auch bei Nacht sehr detailliert zu filmen und dreidimensionale Kartierungen vorzunehmen, berichtete das Blatt. Sie prüfen den Vorfall.

Forschungscampus

Das EU-Joint-Research-Centre ist der drittgrößte Forschungscampus der Europäischen Kommission nach Brüssel und Luxemburg und seit 65 Jahren in Betrieb. Zahlreiche Forscher arbeiten dort, spezialisiert auf verschiedene Bereiche wie Nuklear-, Sicherheits-, Raumfahrt-, nachhaltige Ressourcen- und Verkehrsforschung.

➤ Mehr lesen: Zu Besuch in den historischen Helikopter-Hallen von Leonardo

Davon abgesehen befinden sich im Umkreis von einigen Dutzend Kilometern in der Provinz Varese wichtige Fabriken des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, insbesondere für Luft- und Raumfahrt. Leonardo beliefert Österreichs Luftstreitkräfte mit den Mehrzweckhubschraubern Leonardo AW169M.