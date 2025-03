Google hat offenbar das mysteriöse Problem mit Pixel 9a gelöst

Bereits am 19. März hat Google sein aktuelles Mittelklasse-Phone Pixel 9a vorgestellt. Eigentlich hätte es kurz danach auf den Markt kommen sollen, das passierte allerdings nicht. Grund war ein Problem mit der Qualität einer der Komponenten. Die Rede war von einer “kleinen Anzahl” an Geräten, die eine nicht näher beschriebene Schwierigkeit aufwiesen. Darum verzögerte sich der Marktstart.

Wie Ars Technica berichtet, dürfte das Problem jetzt allerdings gelöst sein. Am 10. April soll das 9a nun in USA, Kanada und Großbritannien auf den Markt kommen. Am 14. April folgt dann Europa, einschließlich Österreich, wie es heißt.