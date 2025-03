Google stellt günstiges Pixel 9a vor

Kamera

Eine Herzensangelegenheit bei den Pixel-Phones ist Google seit jeher die Kameraleistung. Das ist allerdings diesmal auch der Punkt, bei dem man beim Pixel 9a die größten Unterschiede zu den teureren Schwestermodellen findet. Die maximale Auflösung der Hauptkamera ist mit 48 Megapixel zwar annähernd gleich wie beim Pixel 9 und 9 Pro, allerdings ist der Sensor kleiner. Dadurch kann er weniger Licht einfangen, was in der Praxis in erster Linie bei Fotos in dünkleren Umgebungen einen Unterschied machen dürfte.

Auf der positiven Seite mus man festhalten, dass das Pixel 9a immerhin mit Makro-Fokus kommt, wie Google betont. Bei der Weitwinkelkamera muss man im Vergleich zum regulären 9er mit weniger Megapixel (13 Megapixel statt 48 Megapixel) auskommen.