Google Pixel: Notfall-Feature verschickte versehentlich Nacktvideo

Das Google Pixel hat ein Notfall-Feature, das automatisch Nachrichten an ausgewählte Kontakte schickt und Notfalldienste alarmiert. Das kann etwa im Falle eines Sturzes beim Wandern praktisch sein, weil auch der Echtzeit-Standort mitgeteilt werden kann. Wer die Einschalttaste 5-mal drückt, löst den Alarm aus.

➤ Mehr lesen: Apple Watch rettete Skifahrer das Leben

Nacktvideo ging an Notfallkontakte

Für einen Pixel-Besitzer hatte das Notfall-Feature vor Kurzem jedoch peinliche Konsequenzen. Der Reddit-Nutzer AssistancePretend668 erzählt, dass sein Smartphone versehentlich Nacktfotos an seine 12 Notfall-Kontakte verschickt habe.

Die Funktion habe er unabsichtlich ausgelöst, als er eines Tages morgens versucht hatte, seinen klingelnden Wecker am Handy abzudrehen. Dabei dürfte er mehrmals auf die Ausschalttaste gedrückt haben und so versehentlich die Notfall-Funktion des Google Pixel ausgelöst haben. Denn anstelle eines Weckers war plötzlich ein sehr lauter Sirenen-Ton zu hören - so klingt es, wenn der das Notfall-Signal ausgelöst wurde.

„Ich greife nach meinem Handy und schaue auf den Bildschirm (noch halb im Schlaf). Ich sehe die Benachrichtigungen für ‚Notruf 911 anrufen‘ und Sachen über das Senden meines Standorts und was auch immer sonst an Notfallkontakte“, erklärte der Nutzer. „Das Handy fängt an zu klingeln und Textnachrichten kommen rein. Freunde sind besorgt… aber nicht wegen meiner Sicherheit, sondern eher deshalb, weil MEIN PIXEL JEDEM EIN FOTO/VIDEO VON MIR NACKT GESCHICKT HAT.“ Als Beweis teilte er sogar einen verpixelten Screenshot.