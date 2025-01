Apple Watch rettete Skifahrer das Leben

Die Einsatzkräfte dokumentierten die dramatische Rettung per Helikopter in diesem Video :

Im Bundesstaat Washington sendete eine Apple Watch nämlich einen Notruf inklusive Aufenthaltsort an ein lokales Sheriff-Büro, wie Mac9to5 berichtet . Daraufhin konnten Einsatzkräfte aktiv werden und nach dem Mann suchen, der abseits einer Piste allein unterwegs war. Der Skifahrer war über 300 Meter gestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Er wäre erfroren, hätte die Apple Watch nicht das Notsignal ausgelöst.

Die Apple Watch und andere Smartwatches schnallen sich viele während des Sports gerne um, weil sie damit ihre Vitalzeichen und die sportliche Leistung dokumentieren können. Sie kann aber noch viel mehr bewirken – und in manchen Fällen sogar Leben retten, wie folgendes Beispiel aus den USA zeigt.

Die Rettungskräfte betonen nun, dass die Smartwatch des Skifahrers einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass er gefunden werden konnte. Die Apple Watch verfügt nämlich über eine spezielle Funktion, die erkennen kann, wenn jemand stürzt.

In solchen Fällen lösen sie einen Alarm aus und benachrichtigen die Einsatzkräfte. Außerdem wird den Rettungskräften der Standort der verunglückten Person übermittelt – so wie in diesem Fall.