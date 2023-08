Android-Smartphones bekommen Satelliten-Notruf

Seit März 2023 können Apple-Nutzer*innen, die das iPhone 14 haben, Notrufe per Satelliten absetzen. Diese zentrale Funktion ermöglicht die Kommunikation per Satellit ohne herkömmlichen Mobilfunk-Empfang, etwa am Berg oder in abgelegenen Gebieten, in denen das Netz schlecht ausgebaut ist. Vor allem für Abenteurer*innen ist diese Funktion mitunter lebenswichtig, wenn sie etwa in Bergnot geraten.



Nun könnte es eine ähnliche Funktion bald für Android-Smartphones geben, wie chip.de berichtet. Google plant mit dem Update auf Android 14 eine direkte Satellitenkonnektivität. Nun sind erste Hinweise darauf aufgetaucht, dass diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden. Twitter-Nutzer Neil Rahmouni hat in der Google-Messages-App einen möglichen Partner für das Vorhaben entdeckt: Garmin.



„Nachricht per Satellit beendet. Bei Fragen zu Ihrem Notfall rufen Sie Garmin Response unter %1$s an. Um einen neuen Notfall zu melden, rufen Sie Ihre lokale Notrufnummer an.“