Apples-Satelliten-SOS: Wie das neue Sicherheitsfeature funktioniert

Steckt man in einer Notsituation und befindet sich in einem Gebiet ohne Mobilnetz, steht man vor einem Dilemma: Wie kann man schnellstmöglich Hilfe bekommen?

An dieses Problem knüpft das neue Sicherheitsfeature von Apple an: Seit kurzem kann eine Notruf-SMS über eine Satellitenverbindung abgesetzt werden. Dadurch kann man auch in abgelegenen Regionen ohne Netz im Ernstfall gerettet werden.

Doch wie gut funktioniert das Ganze und wie schnell können Einsatzkräfte erreicht werden? Wir haben das Feature getestet und zeigen euch, worauf man bei Notruf über Satellit achten muss.