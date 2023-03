iOS 16.4 ist da: Diese Funktionen sind neu

Um beispielsweise die Notifications für futurezone.at abonnieren zu könne, steuert man anschließend die Webseite über den Shortcut am Homescreen an. Nun befindet sich links unten ein Glockensymbol . Dort tippt man drauf und abonniert die futurezone-Benachrichtigungen .

Satellitennotruf kommt nach Österreich

Während die Funktion in anderen Ländern bereits freigeschaltet wurde, ist der Satellitennotruf mit iOS 16.4 nun auch in Österreich angekommen. Allerdings ist die SOS-Funktion nur für die neuesten Apple-Handys verfügbar, also auf dem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max.

Eine Anleitung, wie man den Satellitennotruf nutzt, haben wir hier zusammengefasst. Außerdem erfahrt ihr dort, wie man die Funktion ausprobieren kann, ohne gleich den Notruf zu wählen.