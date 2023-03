Apple feuert Mitarbeiter, die an Smart Glasses arbeiten

Apple-Chef Tim Cook will Apples Mixed-Reality-Headset noch heuer auf den Markt bringen. Eine Vorstellung der Smart Glasses ist für Juni anvisiert, der Druck ist hoch. Einiger Mitarbeiter*innen wurden sogar bereits gefeuert, weil sie nicht schnell genug mit der Entwicklung vorankamen.

So wurden etwa Mitarbeiter*innen entlassen, die an der Integration des Sprachassistenten Siri in das Apple-Headset arbeiteten, berichtet die New York Times. Andere Angestellte wandten sich von sich aus vom Projekt ab, weil sie selbst nicht an das Potenzial glauben. Sogar einige führende Entwickler*innen stellten die Aussichten des Projekts infrage. Kritisiert wird etwa der hohe Preis (3.000 Dollar) und der Nutzen des Geräts, für Bauchschmerzen sorgt auch der unerprobte AR-Markt.

Tim Cook glaubt an Apples Headset

Apples Headset wird zeigen, wie virtuelle bzw. erweiterte Realität von der Gesellschaft angenommen werden. Seit mehr als 10 Jahren preisen Expert*innen solche Headsets als nächste Revolution nach dem Smartphone an. Apple-CEO Tim Cook sagte etwa im vergangenen Jahr, dass man sich in naher Zukunft "wundern wird, wie man sein Leben ohne Augmented Reality gelebt hat, so wie man sich heute fragt: Wie konnten Menschen ohne das Internet aufwachsen?"