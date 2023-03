Tim Cook verliert bei Apples Mixed-Reality-Headset die Geduld

Der Apple-Chef will die AR/VR-Brille unbedingt noch heuer auf den Markt bringen und macht gehörig Druck.

Seit 7 Jahren ist Apples Mixed-Reality-Headset bereits in Entwicklung. Doppelt so lange wie das iPhone. Apple-Chef Tim Cook reisst deshalb der Geduldsfaden. Er macht gehörig Druck, dass das Gerät noch heuer auf den Markt kommt, berichtet die Financial Times. Es gebe enormen Druck, das Headset endlich auf den Markt zu bringen, nachdem der Start Jahr für Jahr verschoben wurde, wird ein früherer Apple-Ingenieur von der Zeitung zitiert.

Cook habe mit dem Gerät einiges zu verlieren, heißt es. Immerhin sei es das erste neue Apple-Gadget, das vollständig unter seiner Ägide entwickelt wurde. iPhone, iPad und Apple Watch gehen noch auf die Initiative des 2011 verstorbenen Firmengründers Steve Jobs zurück. Nicht wenige glauben, dass die Brille dem iPhone Konkurrenz machen und es letztlich ablösen könnte.