Massiver Leak zu Apples Mixed-Reality-Headset

Apple arbeitet bereits seit längerer Zeit an einer eignen Mixed-Reality-Brille. Das Headset soll Berichten zufolge im März 2023 auf den Markt kommen. Apple hüllt sich diesbezüglich in Schweigen, offizielle Details zu der Brille gibt es noch keine. Nun drangen allerdings erste technische Einzelheiten dank eines Leaks an die Öffentlichkeit.

Wie The Information unter Berufung auf Insider*innen berichtet, soll die VR/AR-Brille von Apple aus Aluminium, Karbonfaser und Glas gefertigt sein. Das Sichtfeld soll 120 Grad umfassen, damit würde Apple die meisten Headsets anderer Hersteller übertreffen. Das Headset verfügt außerdem gemäß den Informationen über im Kopfbügel integrierte Lautsprecher, sowie einen H2-Chip, der eine Verbindung mit AirPods mit besonders geringer Latenz ermöglicht.