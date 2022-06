Gerüchte über eine Mixed-Reality-, Augmented-Reality- oder Virtual-Reality-Brille von Apple gibt es bereits seit Jahren. Zuletzt waren sie in erhöhter Frequenz zu hören. Wer erwartet hat, dass der Konzern ein solches Gerät bei seiner diesjährigen Entwickler*innenkonferenz präsentiert oder zumindest ankündigt, wurde jedoch enttäuscht.

In einem Interview mit China Daily gab Apple-Chef Tim Cook nun neue Hinweise auf ein Apple-Headset oder stellte zumindest Großes in dem Bereich in Aussicht.

Er könne gar nicht aufgeregt genug über die Möglichkeiten in dem Bereich sein, sagte Cook, als ihm eine Frage zu den AR-Plänen des Konzerns gestellt wurde: "Ihr werdet bald sehen, was wir zu bieten haben."