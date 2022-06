Facebook will, dass echte und virtuelle Welt nicht zu unterscheiden sind

Besonders Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat es Virtual Reality angetan. Bei einem Pressegespräch informierte der Meta-Chef über die aktuellen Entwicklungen der Mixed-Reality-Brillen seines Konzerns. Das Ziel ist dabei klar. In Zukunft sollen Kunden keinen Unterschied zwischen physischer Realität und virtueller Welt mehr erkennen. „Wir wollen den visuellen Turing-Test bestehen“, nennt Zuckerberg seine Vision.

Egal ob sie wie bei Augmented Reality unsere Realität erweitern, oder uns via Virtual Reality in komplett virtuelle Welten eintauchen lassen: Die Technik schreitet voran und die Headsets werden von Jahr zu Jahr besser.

Ähnlich läuft es auch bei Zuckerbergs Mixed Reality ab. Kann man virtuelle Abbildungen nicht mehr von der wirklichen Realität unterscheiden, ist der Test bestanden. „Rein visuell könnte das in fünf bis zehn Jahren so weit sein“, schätzt Hannes Kaufmann, Professor für Virtual- und Augmented Reality an der TU Wien.

Teilweise vergessen Menschen bereits jetzt schon, dass sie sich in einer virtuellen und nicht in einer realen Welt befinden. Wer in der Simulation etwa auf einem Balken balanciert und fällt, erfährt einen realen Schrecken.

Noch halten es Menschen aber nicht ewig in virtuellen Welten aus. „Es kommt zur sogenannten Simulator Sickness, zu Kopfschmerzen oder Übelkeit“, weiß Kaufmann.

Viele Prototypen

Die Expert*innen beim Facebook-Mutterkonzern Meta arbeiten daran, das Wohlbefinden in den virtuellen Welten so gut wie möglich zu steigern. Höhere Auflösungen, besseres Eye Tracking, naturgetreue Farben und Kontraste – für alle Bereiche gibt es bereits Prototypen.

Die Herausforderung bestehe nun darin, diese in ein Headset zusammenzuführen, das zudem kompakt und nicht allzu teuer ist. Mit Zeitangaben hält man sich allerdings noch zurück. Der Weg vom Prototypen hin zum fertigen Produkt ist ein langer. Zuckerberg will allerdings zum Vorreiter werden: „Wir nehmen das Thema so ernst wie kaum ein anderer“, sagt er.