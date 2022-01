Die neue Mixed Reality: Das planen Google, Apple und Microsoft

Es ist selten, dass sich konkurrierende Branchenriesen einig sind. In diesem Fall sind es Google, Apple, Facebook, Sony und Microsoft. Der Konsens: Unsere Realität ist nicht genug. Deshalb arbeiten sie an Augmented-Reality-Apps, Virtual-Reality-Spielen und am „Metaverse“, welches eine Art digitale Parallelwelt werden soll.

Für alle diese Anwendungen, die unsere Realität erweitern oder Menschen ganz in andere Sphären eintauchen lassen sollen, sind spezielle Geräte notwendig. Das sind Brillen oder Headsets (erinnern optisch an Skibrillen). Sie nutzen winzige Projektoren oder Displays, um digitale Inhalte vor den Augen anzuzeigen. Sensoren erfassen die Kopfbewegungen des Trägers und passen die Inhalte entsprechend an. So kann man sich etwa in einer virtuellen Umgebung umschauen, ohne ein zusätzliches Eingabegerät zu benötigen.