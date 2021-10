Was soll dieses Facebook Metaversum sein?

Kleine, leuchtende Rechtecke - sie sind momentan das Tor zu den unendlichen Weiten des Internet. Egal ob am Smartphone, am Tablet oder am Computer: Bildschirme sind die Schnittstelle, mit der Menschen Webseiten, Filme und Spiele wahrnehmen und mit Menschen an anderen Orten kommunizieren. "Menschen sind nicht dafür gemacht, so zu interagieren", ist Facebook-Gründer Mark Zuckerberg überzeugt. Er will deshalb ein so genanntes "Metaverse", zu Deutsch Metaversum, kreieren.

Partys und Fitnesskurse

Dabei handelt es sich um einen virtuellen Raum im Internet, der Menschen einen natürlicheren Umgang mit den Möglichkeiten des Online-Lebens bieten soll. Betreten und durchwandern sollen sie diesen Raum etwa mittels Virtual-Reality-Ausrüstung. Dadurch soll man Dinge machen können, die auf einem zweidimensionalen Bildschirm kaum vorstellbar sind, etwa tanzen und Partys feiern oder gemeinsam mit anderen Fitnesskurse besuchen.

Im Juli hat Zuckerberg angekündigt, sein ganzes Unternehmen innerhalb der nächsten 5 Jahre völlig auf die Idee eines Metaversums einzustellen. Am vergangenen Wochenende gab Facebook bekannt, 10.000 europäische Fachkräfte für das Projekt gewinnen zu wollen. In der EU gebe es genügend Talente und die richtigen Werte, wie etwa ein großes Augenmerk auf Datenschutz und individuelle Freiheit.