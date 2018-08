Augmented Reality: "Jeder wird eine Datenbrille haben"

Augmented Reality, bei der die Realität durch Informationen und Daten erweitert und überlagert wird, gilt seit Jahren als Zukunftsmarkt. Im Alltag konnten sich Anwendungen, bei denen etwa Informationen zu Gebäuden oder zur Umgebung angezeigt oder virtuelle Möbelstücke in echte Räumen integriert werden, bislang nicht durchsetzen. Die Nutzung des Smartphones ist für solche Spielereien meist zu umständlich. Augmented-Reality-Brillen, wie Microsofts HoloLens, bei denen die Daten ins Auge oder auf das Brillenglas projiziert werden, sind zu klobig und für den Einsatz im Alltag kaum geeignet. „Haben Sie schon einmal versucht, mit einer HoloLens auf die Straße zu gehen?“, fragt Ferdinand Saint Julien: „Ich würde es ihnen nicht empfehlen.“

Das 2011 von Saint Julien gemeinsam mit Jörg Reitterer und Franz Fidler gegründete Wiener Start-up TriLite hat eine Technologie entwickelt, mit deren Hilfe AR-Displays in einer handelsüblichen Brille Platz finden. Damit soll Augmented Reality, das derzeit vorwiegend bei Industrieanwendungen zum Einsatz kommt, zum Durchbruch am Massenmarkt verholfen werden.

Der Laser-Projektor Trixel ist zehnmal so klein wie derzeitige AR-Projektoren, je ein Projektor für das linke und das rechte Auge sollen im Brillenrahmen Platz finden. Bei Industriemessen in den USA hat das Wiener Start-up bereits für Aufsehen gesorgt. Zu den Kunden von TriLite zählen Unternehmen aus dem Silicon Valley und asiatische Elektronikkonzerne, mit denen gemeinsam an Produkten gefeilt wird. Namen darf Saint Julien keine nennen. Dem stehen Vertraulichkeitsvereinbarungen im Wege.

Erste Geräte in zwei bis drei Jahren

Die ersten Geräte mit den Mini-Projektoren sollen in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen, sagt Investor Markus Wagner, der mit seiner Investmentgesellschaft i5invest an dem Unternehmen beteiligt ist. Bis dahin soll der Projektor weiter schrumpfen. Zwölf bis 18 Monate Entwicklungszeit werde es dazu noch brauchen.