Katy Perry flog mit Bezos' Rakete in den Weltraum

14.04.2025

Die Sängerin hat im Weltraum "What a Wonderful World" gesungen.

Die Partnerin von Multimilliardär Jeff Bezos flog zusammen mit Popstar Katy Perry kurz ins All - mit Bezos' Rakete. Was sich wie der Beginn eines durchschnittlichen Witzes anhört, ist in Amerika nun passiert. Im Livestream hörte man die Astronautinnen der ausschließlich weiblichen Crew auf über 100 Kilometer Höhe vor Freude rufen und feiern. Eine Person an Bord schien zu schreien: "Wir sind im All!"

Die New Shepard brachte Perry und Lauren Sánchez zusammen mit US-Moderatorin Gayle King, den Wissenschafterinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie der Unternehmerin Kerianne Flynn auf eine maximale Höhe von 105 Kilometer über der Erde. Die Kapsel der Raumfahrtfirma Blue Origin setzte nach nur 10:22 Minuten wieder sicher auf der Erde auf. Die maximale Geschwindigkeit auf dem Weg ins All betrug etwa 3.600 km/h. ➤ Mehr lesen: Die besten Bilder des ersten privaten Spacewalks Wollte im All singen "Ich habe 15 Jahre geträumt, dass ich in den Weltraum fliege", schrieb Perry ("Firework", "Roar", "I Kissed a Girl") vor dem Start. Sie kündigte auch an, in der Schwerelosigkeit singen zu wollen - es blieb zunächst unklar, ob sie das wirklich tat, da im Livestream kein Gesang zu hören war. Später wurde bekannt, dass sie "What a Wonderful World" gesungen hat.

Die Crew der Mission NS-31 © APA/AFP/BLUE ORIGIN/HANDOUT

Die blauen Raumanzüge der Mission NS-31 hatte Lauren Sánchez in Kooperation mit dem New Yorker Modelabel Monse entworfen. Die Rakete startet in der texanischen Wüste bei Van Horn und fliegt weitgehend automatisiert. Blue Origin bietet die Kurztrips für Weltraum-Touristen seit einigen Jahren an. Vor dem aktuellen Start waren bereits 10 dieser Trips erfolgreich absolviert worden, dabei waren den Angaben zufolge insgesamt 52 Menschen dabei. ➤ Mehr lesen: Wieso sieht die Rakete von Jeff Bezos wie ein Penis aus? Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst an Bord. Andere private Raumfahrtunternehmen - etwa Virgin Galactic vom britischen Unternehmer Richard Branson oder SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk - haben ähnliche Angebote.

Preis nicht bekannt Offiziell macht Blue Origin keine Angaben zum Preis der Trips. Schätzungen liegen bei mehreren 100.000 Dollar. Immer wieder hat die Firma zu PR-Zwecken auch Prominente als Ehrengäste mitgenommen - beispielsweise den mit seiner Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltberühmt gewordenen kanadischen Schauspieler William Shatner.