Apples WWDC-Keynote im Live-Ticker

Die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2022 startet heute um 19:00 mitteleuropäischer Zeit mit einer Präsentation in der Apple-Zentrale in Cupertino. Dabei erwartet werden Neuigkeiten zu Apples kommenden Betriebssystemen, allen voran iOS 16. Das iPadOS 16 soll neue Multitasking-Optionen erhalten. Einen Vorgeschmack geben soll es auch auf macOS 13 - angeblich mit dem Beinahmen "Mammoth". Für WatchOS, das Betriebssystem der Apple Watch, soll es neue Batteriespar-Einstellungen geben. Wenn überhaupt Hardware präsentiert wird, dann möglicherweise Macs mit Apples hausgemachtem M2-Chip. Was davon tatsächlich zur Sprache kommen wird, davon lest ihr hier in unserem Live-Ticker.