NASA X-59: Leiser Überschallflieger wirft das Triebwerk an

Wie wird der leise Überschallknall möglich?

Der leise Überschallknall wird durch eine Reihe von Faktoren ermöglicht. So befindet sich das Triebwerk auf der Oberseite des Flugzeugs, um den Bodenlärm zu minimieren. Form und Oberfläche des Jets sind außerdem so entworfen, dass sich der Schall auf eine größere Fläche aufteilt, anstatt konzentriert in eine Richtung abgestrahlt zu werden. Der Lärm wird also nicht in erster Linie verhindert, sondern nur weniger deutlich wahrnehmbar gemacht.

Ebenfalls eine Rolle bei dem leisen Knall spielt die 11,5 Meter lange Schnauze, die nicht spitz zuläuft, sondern in einer Schnabelform endet. Durch die Bauweise können aber Pilotinnen und Piloten nicht durch ein Fenster nach vorne blicken, stattdessen gibt es Kameras und ein Augmented-Reality-System.

