Verrückte Idee soll Überschallknall bei Flugzeugen verhindern

Ein chinesisches Forschungsteam will mit einer waghalsigen Herangehensweise neuen Überschallflugzeugen den Weg ebnen.

Das Reisen mit Überschallgeschwindigkeit gehört seit dem Ende der Concorde im Jahr 2003 der Vergangenheit an. Dennoch arbeiten einige Unternehmen daran, die Überschallluftfahrt zurückzubringen. Eines der zentralen Probleme dabei: Der Überschallknall .

Wird diese Geschwindigkeit vom Flugzeug überschritten, kann sich die Welle nicht mehr schnell genug ausgleichen. Plötzlich steigt die Dichte der Luft um das Objekt herum an. Diese Verdichtung ( Schallmauer ) ist als lauter Knall zu hören.

Löcher in den Tragflächen

Das Forschungsteam um Gao Chao an der Northwestern Polytechnical University in Xian hat einfach Löcher in die Tragflächen gebohrt. Durch diese Löcher sei es möglich, dass die komprimierte Luft nach oben hin entweicht, wodurch die Entstehung des Knalls verhindert wird.

Das haben Tests in einem Windkanal sowie Computermodellierungen ergeben. Einen Praxiseinsatz mit Schallgeschwindigkeit haben die löchrigen Tragflächen noch nicht hinter sich gebracht.

Fliegt das Flugzeug langsamer als der Schall, sollen die Löcher geschlossen sein. Erst, wenn der Speed in Richtung Schallgeschwindigkeit steigt, sollen sich die Löcher öffnen und die komprimierte Luft entweichen lassen. Eine in den Löchern montierte Pumpe kontrolliert, wie viel Luft durch den Flügel passieren kann, wodurch das Fortschreiten von Turbulenzen zur Vorderseite des Flügels gestoppt wird.