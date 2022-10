Spektakuläres Video: Helmkamera zeigt Absturz von russischer Su-25

Auf Twitter ist ein Video aufgetaucht, das von einem russischen Kampfjetpiloten im Einsatz über der Ukraine aufgenommen wurde. Wie The National News berichtet , stammt die Aufnahme von der Helmkamera eines Piloten eines Suchoi Su-25 Bombers , der dank Schleudersitz knapp dem Tod entronnen konnte, als sein Flugzeug abgeschossen wurde.

Harter Aufprall, während Flugzeug explodiert

Wie auf dem Video zu sehen ist, fliegt die Maschine im Tiefflug über die Landschaft, ehe der Pilot plötzlich den Schleudersitz aktiviert. In Sekundenbruchteilen ist er in der Luft und ein Fallschirm öffnet sich. Aufgrund der geringen Flughöhe dauert der Flug aber nicht lange. Mit einem hörbaren Stöhnen prallt der Pilot auf einem Feld auf, während sein Flugzeug am Boden zerschellt und explodiert.

Tiefflug macht angreifbar

Die Suchoi Su-25 ist mit ihrer Panzerung für die Unterstützung von Bodentruppen gedacht. Im Tiefflug versuchen Piloten dem Radar ihrer Feinde zu entgehen. Die niedrige Flughöhe macht die Flugzeuge aber angreifbar für die Fliegerabwehr. Was mit dem Pilot nach seiner Landung auf feindlichem Gebiet geschah, ist unklar. Das Video von dem Vorfall wurde ursprünglich in einer Telegram-Gruppe des russischen Militärs gepostet. Auf unbekannte Weise gelangte der Militäranalyst Rob Lee daran.