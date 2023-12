So sieht das Cockpit künftiger Überschall-Jets aus

Cockpit ist online

So ist das Flightdeck online und mit der Cloud verbunden. Das System kann permanent Daten transferieren, wodurch neue Funktionen ermöglicht werden. Beispielsweise kann die Cockpit-Crew ihren Flugplan am Boden erstellen und ihn direkt an das Flightdeck schicken.

Im Cockpit muss der Flugplan dann nur mehr geladen und betätigt werden. Bislang müssen diese Daten noch im Cockpit mühsam eingegeben werden. Durch das Übertragen des Flugplans soll man sich 45 Minuten an Vorbereitungszeit ersparen, erklärt Honeywell.

