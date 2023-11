Concorde-Nachfolger soll die Mega-Städte von NEOM anfliegen

Boom Supersonic hat ein Investment erhalten. In Zukunft könnten Überschallflüge nach Saudi-Arabien angeboten werden.

Mit NEOM verfolgt Saudi-Arabien hochtrabende Pläne, ein Mega-Projekt aus futuristischen Städten und nachhaltiger Infrastruktur zu schaffen. Ein Teil davon betrifft die Luftfahrt, damit der Golfstaat besser an die globalen Metropolen angeschlossen wird.

Dafür wurde bereits der Startschuss für 2 neue Airlines gegeben: NEOM Airlines soll bereits Ende 2024 den Betrieb aufnehmen, Riyadh Air dann 2025. Diese Flotten sollen unter anderem auch aus Überschallfliegern bestehen, wie der CEO von NEOM-Airlines bereits angekündigt hat.

➤ Mehr lesen: Mega-Projekt NEOM - Die futuristische Fluglinie im Faktencheck

Strategische Investition

Ein erster Schritt in diese Richtung wurde nun mit einem größeren Investment in Boom Supersonic getan - jenem US-Unternehmen, das an einem Concorde-Nachfolger arbeitet. Das Geld, dessen Summe nicht näher erwähnt wurde, stammt aus dem "NEOM Investment Fund" (NIF), der rund um die geplanten Mega-Städte strategische Finanzierungen tätigt.