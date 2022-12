Warum diese Boeing 747 nach nur 42 Flugstunden verschrottet wird

Dennoch wurde die Boeing 747-8I ausgeliefert. Doch die Auftraggeber in Saudi-Arabien hatten mittlerweile das Interesse an dem Jumbojet verloren. 2012 ging die Maschine in das Eigentum der Bank of Utah über.

10 Jahre nur herumgestanden

Das bestellte Luxus-Interieur ist nie eingebaut worden und so wurde das unmöblierte Flugzeug schließlich zu einem Schnäppchenpreis von 95 Millionen zum Kauf angeboten. Aber niemand wollte den schneeweißen Flieger haben.

Also fristete die Boeing 747 knapp 10 Jahre lang ein trauriges Dasein am Basler Flughafen in der Schweiz. Im Frühjahr 2022 wurde die Maschine ein letztes Mal geflogen. Und zwar zur Endstation am Schrottplatz in den USA.