Dieses futuristische Flugzeug erhält Zulassung für Testflüge

Für nichts Geringeres als eine Revolution in der Luftfahrt möchte JetZero mit dem futuristischen Fluggerät sorgen. Die Passagiermaschine im Blended-Wing-Design soll ab 2030 im kommerziellen Einsatz sein und Umwälzungen in der Flugzeugindustrie nach sich ziehen.

Ein verkleinertes Modell des Nurflüglers hat nun die Sicherheitszulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten. Testflüge mit dem Mini-Flugzeug im Maßstab von 1:8 und mit einer Flügelspannweite von 7 Metern werden demnächst starten.

Kooperation mit der US-Lufwaffe

Stattfinden werden die ersten Tests auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Denn JetZero arbeitet unter anderem eng mit der US Air Force und der NASA zusammen. Ein Prototyp in Originalgröße soll mit dem Rüstungskonzern Northrop Grumman realisiert werden.

