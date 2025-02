Das sind die größten Solarkraftwerke der Welt

Der Energiehunger wächst weltweit. Vor allem in sonnenintensiven Wüstengebieten entstehen immer größere Anlagen.

Vergleichsweise ist das aber immer noch klein, denn anderswo gibt es schon jetzt viel größere Anlagen. Die futurezone stellt euch die derzeit größten Solarfarmen vor, gemessen anhand ihrer Maximalleistung . Man muss allerdings dazusagen, dass eine Reihung schwierig ist, da bestehende Anlagen ständig erweitert und neue in Betrieb genommen werden.

Der größte Solarpark Europas ist derzeit der Energiepark Witznitz in Deutschland (605 MW Leistung). In Portugal entsteht derzeit aber noch eine viel größere Photovoltaik-Freiflächenanlage, die 2025 ans Netz gehen soll. Die Sonnenfarm wird eine Leistung von 1,2 GW haben und eine Fläche von rund 1.200 km2 Fläche südlich von Lissabon einnehmen.

Es entstehen nicht nur immer mehr Solarkraftwerke, sondern sie werden auch immer größer: In China baut man derzeit etwa eine Photovoltaikanlage, die bis 2029 eine Leistung von 30 GW bereitstellen soll. 2024 wurde die erste Bauphase abgeschlossen, die Anlage ging bereits ans Netz und hat derzeit eine Leistung von 1 GW (1.000 MW).

Derzeit werden überall auf der Welt Solarfarmen von Grund auf neu gebaut, gleichzeitig erweitert man bestehende Anlagen. Sie haben vielfältige Formen – sie werden auf Dächern montiert oder schwimmen im Meer. Manchmal werden sie gleichzeitig sogar als landwirtschaftliche Flächen genutzt – etwa indem sie Tieren und Pflanzen Schatten spenden. Extrem große Solaranlagen werden jedoch zumeist flächig in Wüstengegenden errichtet.

Das Kraftwerk in Abu Dhabi ist ein Prestigeprojekt und wurde im Vorfeld der COP23 eröffnet.

Eine der größten Solaranlagen der Welt ging im November 2023 ans Netz – das Kraftwerk Al Dhafra in Abu Dhabi. Die installierte Leistung beträgt 2 GW (2.000 MW). Pro Jahr soll die Anlage 4.700 GWh produzieren und damit 200.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Der indische Solarpark Pavagada wurde in einer dürregeplagten Region errichtet.

Der Solarpark wurde in der Vergangenheit zum Gegenstand öffentlicher Debatten, wie Reuters berichtet. Während Befürworter meinen, er sei gut für die wirtschaftlich aufgrund der Trockenheit geplagten Region und ihre Bewohner, sehen das nicht alle so. Bauern, die dafür ihr Land hergaben, verlangten etwa nach einer finanziellen Beteiligung.

Auch in Indien gibt es mehrere Mega-Solarkraftwerke. Darunter ist der Pavagada Solar Park , der 2018 ans Netz ging und der eine Maximalleistung von mindestens 2.050 MW haben soll. Auf einer Gesamtfläche von 53 km2 befindet sich das Kraftwerk in der indischen Region Karnataka , die mit Dürren kämpft.

Der Bhadla Solar Park in Indien galt lange als die größte Solarfarm der Welt, wurde dann aber von China überholt.

Der Bhadla Solar Park befindet sich in der Wüste Thar im Nordosten Indiens, wo optimale Bedingungen für die Stromproduktion herrschen. Der gigantische Solarpark mit einer Gesamtfläche von mindestens 56 km2 ging 2017 ans Netz und galt lange als das größte Kraftwerk seiner Art, bis es u. a. von chinesischen Projekten übertroffen wurde.

Die gemischte Anlage in Dubai beherbergt auch einen Solarturm.

Derzeit hat der Solarpark schon eine Leistung von 2.860 MW erreicht, die aus Photovoltaik und konzentrierter Solarenergie (CSP) stammen, wie die Projektverantwortlichen mitteilen . Bei CSP wird das Sonnenlicht durch Spiegel auf einen Punkt an der Spitze eines sogenannten Solarturms gebündelt. Dort wird ein Wärmeträgermedium , z. B. flüssiges Salz, erhitzt. Mit der Hitze wird dann wiederum Dampf erzeugt, der eine Turbine antreibt und dadurch Strom erzeugt. Ein Vorteil dieser Technologie ist, dass der Wärmeträger auch eine gewisse Menge an Energie speichern kann und Strom erzeugen kann, nachdem die Sonne bereits untergegangen ist.

Dubai will bis 2050 75 Prozent seiner Energie mit Erneuerbaren Energien decken. Ein gigantischer Solarpark mit fortschrittlichen Solartechnologien und Batteriespeichern soll zu diesem Ziel beitragen. Das 2013 gestartete Projekt wird laufend erweitert.

1. Xinjiang Solar Farm, China

Die derzeit größte Solarfarm der Welt befindet sich im Nordwesten der chinesischen Provinz Xinjang im Nordwesten Chinas. Die im Juni 2024 in Betrieb genommene Anlage hat derzeit eine Leistung von 3,5 GW (3.500 MW) und befindet sich in einer Wüste in der Nähe der Stadt Ürümqi. Die Gesamtfläche der Anlage beträgt rund 12 km2.

Laut Reuters kann das gigantische Sonnenkraftwerk 6,09 Terawattstunden elektrischen Strom im Jahr produzieren, was ausreicht, um den Staat Papua-Neuguinea (10,3 Millionen Einwohner) komplett mit Strom zu versorgen. Österreich verbraucht etwa das 10-Fache.

Während in vielen Medien zunächst berichtet wurde, dass die chinesische Solarfarm 5 GW liefern soll, hat Reuters diese Angabe später korrigiert. Noch immer kursiert diese falsche Leistungsangabe in einigen Medien.

Auch die zweit- und drittgrößten Solarfarmen der Welt befinden sich in dieser Region – der Golmud Solar Park und der Ningxia Tenggeli Solar Park der Longyuan Power Group, die derzeit jeweils 3 GW Leistung haben.