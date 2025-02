In Frankreich werden Solarzellen auf Gleise montiert

Die Idee hinter Solveig ist, dass ungenutzte Gleise zu Solarfarmen werden. Ob das so funktioniert, wie es sich AREP vorstellt, soll jetzt der 6-monatige Testlauf zeigen.

In Frankreich wird jetzt das Projekt Solveig getestet. Dieses wurde von AREP entwickelt, einem Innovationsunternehmen der französischen Bahngesellschaft SNCF .

Sind die Solarmodule alle auf den Schienen, werden sie an diesen fixiert, damit sie der Wind nicht umwehen kann. Wenn die Gleise wieder benötigt werden, lässt sich die Solaranlage genauso schnell wieder abbauen: Mit dem Container am Waggon hinfahren, die Verankerung lösen und mit dem Hebearm die Solarmodule zurück in den Container packen.

Die Solarmodule kommen im einem Container in ISO-Standardgröße, wie man sie etwa auf Güterzügen sieht. Der Container wird auf einem Waggon zum Einsatzort gebracht. Die Solarmodule sollen künftig direkt vom Container mit einem Hebearm auf die Gleise gesetzt werden. Beim Test wurde die Direktentladung vom Container vorerst weggelassen und stattdessen der Hebearm auf den Gleisen platziert.

Einsatz in ganz Europa denkbar

Das Ganze soll Zeit und Geld sparen. Denn für Solveig sind weder Arbeiten am Fundament noch an den Schienen nötig und alles, was für den Einsatz gebraucht wird, ist bereits vorinstalliert. Außerdem gibt es bereits die Logistik für den Transport: die Schienen.

Sollte sich das System im Test bewähren, könnte man die Container an verschiedenen Standorten der SNCF in Frankreich lagern und zum Einsatzort fahren, wenn gerade ein Schienenabschnitt für eine Weile nicht benötigt wird. Auch ein Export des Systems würde sich anbieten. Schließlich hat man mit dem Schienennetzwerk in Europa bereits ein erprobtes, logistisches System.