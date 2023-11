Solardach über Kanälen soll Dürre bekämpfen

Die Überdachung soll verhindern, dass große Mengen an Wasser einfach verdunsten.

Der Bundesstaat Arizona im Südwesten der USA hat mit Dürre zu kämpfen. Der zunehmende Wassermangel sorgt seit 2020 vielerorts für Missernten. Mit dem „ Solar-Over-Canal “-Projekt will man nun versuchen, die Wasservorräte besser vor Verdunstung zu schützen und gleichzeitig grünen Strom produzieren.

In Kalifornien, das ebenfalls mit Dürren zu kämpfen hat, sind vergleichbare Projekte geplant. Ein Forschungsprojekt errechnete, dass die Überdachung aller Kanäle in Kalifornien (6.437 km) jährlich 246 Milliarden Liter Wasser vor dem Verdunsten schützen würde.

Fertigstellung ist für 2025 geplant

Allerdings befinden sich die kalifornischen Projekte erst in der Planungsphase. Der Bau in Arizona wäre damit der erste seiner Art in den USA. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Die Konstruktion soll 6,74 Millionen Dollar kosten. Da man keine neue Infrastruktur schaffen muss, sondern das bestehende Kanalsystem nutzt, sollen Kosten eingespart werden können.

Vorbild ist das Kanal-Solarstrom-Projekt in Gujarati, Indien. Es wurde 2012 in Betrieb genommen und schützt jährlich 7.000 Kubikmeter Trinkwasser vor dem Verdunsten.