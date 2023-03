Wie Solaranlagen umweltfreundlich produziert werden können

Die Anwendungen der neuen Prozessüberwachung und der künstlichen Intelligenz werden in 4 Pilotanlagen in den Ländern Österreich, Spanien, Deutschland und Polen getestet. In diesen Pilotanlagen befasst man sich mit intelligenten Beschichtungen für Photovoltaik, hocheffizienten Solarmodulen sowie flexiblen Solarfolien aus verschiedenen Materialien.

10 Millionen Euro beträgt das Gesamtbudget für das gemeinsame EU-Projekt, das von Victor Izquierdo von der Gruppe Solarenergie-Materialien und -Systeme am IREC koordiniert wird.