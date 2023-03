Windrädern wird nachgesagt, für das Massensterben von Vögeln verantwortlich zu sein. In Online-Netzwerken sorgt das häufig für heftige Debatten. Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat nun gemeinsam mit Vogel- und Naturschutzorganisationen untersucht, inwieweit seine Offshore-Anlagen vor der Küste des schottischen Aberdeen für Seevögel gefährlich sind.

Radarkameras

Dazu wurden 11 Turbinen in dem Windpark mit Radarkameras ausgestattet. Näherten sich Vögel den Turbinen, wurden die Aufnahmen gestartet. Seit dem Beginn der Untersuchung im Jahr 2021 sammelten sich so über 10.000 Videos an.

Getrackt wurden die Vögel jeweils zwischen April und Oktober, wenn die Vogeldichte an der Küste am höchsten ist. Windkraftgegner dürften von den Ergebnissen enttäuscht sein. Denn Zusammenstöße von Vögeln mit den Windrädern wurden über den gesamten Zeitraum keine verzeichnet.