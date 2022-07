Wie erneuerbare Energie tierfreundlicher wird

Zwischen Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken und Tieren gibt es Konflikte. An einer Verbesserung wird intensiv geforscht.

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energie wächst bei vielen Menschen die Sorge, dass man dadurch Tierleid in Kauf nimmt. Plakativstes Beispiel sind Windräder, deren Rotoren Vögel vom Himmel holen. Aber auch in anderen Bereichen gibt es Konflikte zwischen den menschgemachten Bauwerken, die sauberen Strom produzieren, und Tieren, die in ihrer Einflusssphäre leben. Es gibt aber intensive Bemühungen, diese Konflikte zu minimieren.

Regionale Planung ist wichtig

Wo Menschen am ehesten mit verletzten oder getöteten Tieren durch Kraftwerke konfrontiert werden, ist in der Nähe von Windrädern. Dreht sich der Rotor schnell, erreichen die Flügelspitzen 300 km/h und mehr. Selbst besonders wendige Vögel können einem so schnell auf sie zurasenden Hindernis manchmal nicht ausweichen. Laut Studien muss man pro Jahr und Windrad mit bis zu 7 toten Vögeln und 5 toten Fledermäusen rechnen.

Für letztere sind Verluste oft schwer verkraftbar, denn Fledermäuse reproduzieren sich relativ langsam. Viele Fledermausarten sind als gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht eingestuft. Bei der Planung von Windkraftanlagen wird deshalb genau darauf geachtet, ob sich Habitate oder Jagdreviere in der Nähe befinden. "Eine regionale Planung ist hier sinnvoller als die Betrachtung eines einzelnen Projekts", sagt Gregori Stanzer vom Ziviltechnikbüro Allregio. Man müsse vor allem darauf achten, wo es gefährdete Arten gebe und welcher Anteil davon am ehesten in Kontakt mit einem Kraftwerk treten könnte.