Wie man Leute dazu bringt, Windräder und Solaranlagen zu mögen

Über die Zerstörung des Landschaftsbildes klagen nur wenige, wenn sie früh informiert und finanziell beteiligt werden.

Um die Energiewende umzusetzen und von fossilen Energieträgern weg zu kommen, müssen in den kommenden Jahren viele neue Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke errichtet werden. Die Akzeptanz bei der Bevölkerung ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg solcher Projekte. Denn manchmal kommt es dazu, dass die Errichtung von Windrädern oder Photovoltaikanlagen von unzufriedenen Anrainer*innen blockiert wird. Nachbarn sind offener, als man glaubt Umfragen wie der jährlich erhobene Stimmungsbarometer von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU), Deloitte, Wien Energie und Wirtschaftsuniversität Wien zeigen, dass die Zustimmung zu Erneuerbarer Energie in der österreichischen Bevölkerung im Allgemeinen sehr hoch ist. 76 Prozent sind Wind-, Solar- und Wasserkraft gegenüber positiv eingestellt. In einer Studie zur Akzeptanz von Windkraft der AAU wurde aber interessanterweise festgestellt, dass viele Personen nicht daran glauben, dass ihre Landespolitik oder Bürger*innen aus ihrer Nachbarschaft so aufgeschlossen wie sie selbst sind. "Man glaubt also, dass die eigenen Nachbar*innen kritischer gegenüber Windenergie eingestellt sind, als sie es tatsächlich sind", sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer des Verbands IG Windkraft.

Windräder waren für viele junge Menschen schon immer ein Teil des Landschaftsbildes © Energiepark Bruck an der Leitha

Von Anfang an im Boot Von der Idee bis zur Aktivierung von Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken muss ein langwieriger, mehrstufiger Prozess durchlaufen werden. Die Projektverantwortlichen achten üblicherweise genauestens darauf, dass die lokale Bevölkerung von Anfang an "ins Boot geholt" wird. Statistiken zeigen, dass Gemeinderatsbeschlüsse und Volksabstimmungen überwiegend für die geplanten Projekte ausgehen, zu Komplikationen kommt es dennoch immer wieder. "Dass jemand den Rechtsweg nimmt, um eine Anlage zu verhindern, nimmt zu", meint Moidl. "Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Leute berufen mehr. Aber es sind immer nur einzelne, die das machen." "Wenn wir Projekte beginnen, starten wir immer bei der Gemeinde", erzählt Michael Hannesschläger, Geschäftsführer des Energieparks Bruck an der Leitha. "Gleichzeitig muss man die Grundeigentümer rasch einbinden." Ihr Boden wird z.B. als Standort für Windräder gepachtet. Sobald der Gemeinderat kontaktiert wurde, verbreitet sich die Kunde über das geplante Projekt üblicherweise schnell. Projektbetreiber führen üblicherweise Informationsveranstaltungen für die Anrainer*innen durch und achten darauf, ständig erreichbar zu sein.

Blinklichter müssten nicht sein Die Sichtbarkeit von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen polarisiere immer, sagt Moidl. "Manche Menschen wollen sie keinesfalls sehen, andere sehen darin ein Symbol für eine nachhaltige Energieversorgung." Wie das Urteil ausfalle, hänge stark von Alter und Wohnort ab. Jüngere Personen, die in ihrer Umgebung ihr ganzes Leben lang Windräder gesehen haben, empfinden diese selten als störend. "Wenn ich wo hingehe, wo es noch kein Windrad gibt, gibt es höhere Ressentiments. Leute fürchten sich vor dem, was sie nicht kennen", erzählt Michael Hannesschläger. Ein Windrad könne man allerdings nicht verstecken. So sichtbar wie derzeit müssten Windräder aber nicht sein, meint Moidl. Die Blinklichter, die abends aktiviert werden, um Flugzeugpilot*innen zu warnen, werden in anderen Ländern, wie Deutschland oder den Niederlanden, nur bei Bedarf aktiviert. In Österreich sind solche Systeme noch nicht zugelassen. Die blinkenden Lichter dienen eigentlich den Pilot*innen kleiner Flugzeuge, die kaum jemals in der Nacht unterwegs sind. Pilot*innen nachts fliegender Hubschrauber seien meist mit Nachtsichtgeräten ausgestattet. Für sie gibt es eigene Blinklichter im Infrarotbereich. Die erhöhte Sichtbarkeit ist möglicherweise auch eines der größten Probleme von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. "Die meisten Dachanlagen sind relativ klein. Auf Flachdächern von Gewerbeimmobilien sieht man sie vom Boden aus nicht einmal. Aber auf der Freifläche sind sie sichtbarer, das irritiert viele", erklärt Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Verbands PV Austria. "Viele Leute befürchten, dass es da eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion gibt."

Photovoltaikanlagen sind besonders dort akzeptiert, wo man sie nicht sieht, etwa auf sonst ungenutzten Dächern von Gewerbeimmobilien © Energiepark Bruck an der Leitha