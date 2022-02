Ist die Energiewende wirklich schuld an den hohen Energiepreisen?

Auf dem europäischen Strommarkt herrscht das Prinzip der „Merit-Order“. Für die Berechnung der tagesaktuellen Großhandelspreise für Strom werden pro Land alle Kraftwerke herangezogen, die zur Abdeckung des Strombedarfs notwendig sind. Sie werden dabei nach Kosten aufsteigend gereiht. Das letzte und damit teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis. Die Strompreise waren in der Vergangenheit in Österreich sehr gering, weil mit Deutschland eine gemeinsame Strompreiszone bestand.

In Deutschland wurden Wind- und Solarkraft massiv ausgebaut, was den Preis drückte. 2018 wurde die Strompreiszone getrennt. In Österreich ist der Anteil an Wasserkraft sehr hoch, die aber im Winter weniger Strom erzeugt, weshalb der Bedarf an Gas größer ist. Deshalb ist der Strompreis nun oft höher als in Deutschland.

Die EU stellt Regierungen allerdings einen Katalog möglicher Gegenmaßnahmen zur Verfügung, um die Preisschwankungen in Grenzen zu halten. In Österreich werden nun die Beiträge zur Ökostromförderung ausgesetzt, Haushalte erhalten 150 Euro Kostenausgleich, wie erst vor wenigen Tagen verkündet wurde.