Flüssigsalzreaktoren sollen Kernkraftwerke sicher machen

Da Kernkraftwerke bis dato aber generell eine enorm lange Errichtungszeit von 20 Jahren und mehr benötigen und noch viele Nachhaltigkeitsprobleme mit sich bringen, bieten kleine Reaktormodule – sogenannte „ Small Modular Reactors“ (SMR) – nun große Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel. Ein solcher geht in wenigen Wochen im chinesischen Wuhei in Betrieb. Es handelt sich um einen 3 Meter hohen und 2,5 Meter breiten Flüssigsalzreaktor , der bis 2030 in Serie gebaut werden und China bis 2060 zur Klimaneutralität verhelfen soll.

„Sie können in kurzer Zeit in Werkshallen zusammengestellt und betriebsbereit an den Standort transportiert werden“

Neue Mini-Reaktoren

Grundsätzlich sind Flüssigsalzreaktoren nicht neu und werden seit den 1950er-Jahren erforscht. Laut Helmuth Böck, dem ehemaligen Leiter des Atominstituts an der TU Wien, wurden bisher nur kleine Testkreisläufe zur Materialerprobung durchgeführt. „Aber jetzt zeichnet sich ein Bedarf an kleinen Reaktormodulen ab“, sagt der Experte. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA listet weltweit 70 Projekte zur Entwicklung solcher Mini-Reaktoren.

Laut Böck weisen sie viele Vorteile auf: „Sie können in kurzer Zeit in Werkshallen zusammengestellt und betriebsbereit an den Standort transportiert werden“, sagt er gegenüber der futurezone. Je nach Bedarf können mehrere Mini-Kraftwerke errichtet werden. Da sie modular aufgebaut sind, kann bei Wartungen das Reaktormodul ausgetauscht und per Lkw zum Hersteller transportiert werden.

Extrem sicher

Der Flüssigsalzreaktor wird außerdem nicht wie sonst mit Uran, sondern mit dem schwach radioaktiven Thorium betrieben. Anders als bei klassischen Atomkraftwerken liegt der Brennstoff dabei bereits geschmolzen vor, sodass eine katastrophale Kernschmelze, wie wir sie etwa 2011 in Fukushima erlebt haben, laut Böck prinzipiell nicht möglich sei.