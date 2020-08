Die entscheidende Phase hat begonnen, bei einem der größten Experimente der Wissenschaftsgeschichte. Am Kernfusions-Forschungszentrum ITER in Frankreich wird nun der Reaktor montiert. Man träumt davon, mit dieser Technik eines Tages umweltfreundlichen Strom zu erzeugen, in fast unbeschränktem Ausmaß.

Aber wann wird das erste Kernfusionskraftwerk ans Netz gehen? In ungefähr 30 Jahren, heißt es. Das sagte man allerdings vor 20 Jahren auch schon. Und vor 30 Jahren. Kernfusion bleibt immer ungefähr 30 Jahre in der Zukunft – das wird oft spöttisch als „Fusionskonstante“ bezeichnet.

Ist Kernfusion das ewige Wunderkind der Technologiegeschichte, dem man immer eine große Zukunft vorhersagt, die dann aber nie kommt? Ist das ITER-Projekt eigentlich völlig sinnlos? Nein. Kernfusion ist eine großartige Sache. Man sollte nur ganz klar sagen, was man von ihr erwarten darf und was nicht.

Kernspaltung und Kernfusion

Als man die Kernspaltung entdeckte, ging alles sehr schnell: 1939 gelang es der Physikerin Lise Meitner, die ersten Kernspaltungsexperimente korrekt zu erklären. Wenige Jahre später wurden im Manhattan Project bereits die ersten Kernreaktoren gebaut und 1954 ging in Russland das erste wirtschaftlich genutzte Kernkraftwerk ans Netz. Am ITER hingegen will man Atomkerne nicht spalten, sondern fusionieren: Wasserstoffkerne sollen verschmolzen werden, dabei entstehen Heliumkerne und Neutronen. Und das ist eine deutlich kompliziertere Angelegenheit.

Atomkerne sind positiv geladen, sie stoßen einander daher ab. Man muss viel Energie aufwenden, um diese Abstoßungskraft zu überwinden. Nur bei großer Hitze bewegen sich die Atomkerne so schnell, dass sie einander ausreichend nahekommen können. Sie kollidieren, verschmelzen und setzen dabei Energie frei. Wenn diese Energie ausreicht, um die Umgebung aufzuheizen und weitere Atomkerne zum Verschmelzen zu bringen, dann wird eine stabile, dauerhafte Kernfusion möglich, wie sie in unserer Sonne stattfindet.

Dasselbe im Reaktor nachzubauen ist eine gewaltige Herausforderung. Im Fusionsreaktor ist die Dichte viel geringer als in der Sonne, daher muss die Temperatur noch viel höher sein. Das heiße Plasma aus Atomkernen und Elektronen muss mit extrem starken Magneten auf spiralförmigen Bahnen gehalten werden, die den Reaktor nicht verlassen. Leider können diese Bahnen sehr leicht instabil werden, das macht den Betrieb schwierig. Energiereiche Teilchen können die Reaktorwand treffen und sie zerstören – an geeigneten, besonders widerstandsfähigen Materialien wird nach wie vor geforscht.

Leider hat man die Fusionsforschung unnötig verzögert. Hätte man vor dreißig Jahren mehr politischen Mut bewiesen, könnten wir heute schon viel weiter sein. Trotzdem gibt es Fortschritte: In kleineren Fusionsexperimenten konnte man immer heißeres und immer dichteres Plasma für immer längere Zeiträume aufrechterhalten. Für Stromerzeugung genügt das noch nicht, aber die Richtung stimmt.

Geplant ist, im Jahr 2025 im ITER erstmals ein Plasma zu erzeugen, 2035 soll es dann gelingen die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zu verschmelzen und dadurch mehr Energie zu liefern als aufgewendet werden muss, um die Reaktion in Gang zu setzen. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass ITER Strom liefert. Vorerst geht es nur darum, das Grundprinzip genauer zu erforschen. Erst eine Nachfolgeanlage namens DEMO könnte dann theoretisch eines Tages die Hitze der Kernfusion mit Hilfe einer Dampfturbine in relevantem Ausmaß in Strom umwandeln, der ins Netz eingespeist wird.