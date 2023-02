Solarstrom aus den Alpen: Was die ideale Photovoltaikanlage braucht

Neben Österreich soll auch in der Schweiz erneuerbarer Strom vermehrt auf den Alpengipfeln erzeugt werden. In unserem Nachbarland sind aktuell mehrere Solarstrom-Projekte in der Entwicklung. Eines davon ist im Bergdorf Grengiols geplant. Ziel ist es, eine riesige Photovoltaik-Anlage zu installieren, die so groß sein soll wie 700 Fußballfelder.

In alpinen Regionen stehen prinzipiell unterschiedliche Flächen für PV-Anlagen zur Verfügung – auch bereits bestehende Infrastruktur. Ein Beispiel dafür ist der höchste Staudamm Europas, der 2.500 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Er befindet sich in den Schweizer Alpen am Muttsee im Kanton Glarus. Die Mauer des Sees wurde jetzt in einen gigantischen Solarpark verwandelt.

5.000 Paneele

Der ursprüngliche Bergsee wird seit Ende der 1960er-Jahre zur Energiegewinnung durch Wasserkraft genutzt. Seit September 2022 produziert der Staudamm auch Solarstrom. Dafür wurde eine Fläche von 10.000 Quadratmetern mit fast 5.000 Solarpaneelen gepflastert. Pro Jahr soll das Kraftwerk insgesamt mehr als 3 Gigawattstunden Energie erzeugen können – die Solarleistung beläuft sich laut dem Betreiber Axpo bei idealen Bedingungen auf 2,2 Megawatt.

Die Hälfte davon soll im Winter erzeugt werden, heißt es. Den größten Ertrag erwarte man sich in den Monaten Februar und März. Die Solarenergie soll dem Betreiber zufolge für rund 700 Haushalte reichen. Bis 2030 plant das Schweizer Unternehmen über 4.000 weitere Solarprojekte.