Größtes schwimmendes Solarkraftwerk der Welt geht ans Netz

In China ist die größte schwimmende Solaranlage der Welt in Betrieb genommen worden.

Die Anlage des chinesischen Betreibers Huaneng Power International (HPI) befindet sich in einem Wasserreservoir in der Stadt Dezhou in der ostchinesischen Provinz Shandong. Sie hat eine Leistung von insgesamt 320 Megawatt (MW).

200 Megawatt und ein Akkuspeicher von 8 Megawattstunden waren bereits seit 2020 in Betrieb. Die Erweiterung der Anlage um 120 MW wurde Ende Dezember abgeschlossen.

Verbunden ist die Anlage mit einer Windfarm, die zusätzlich 100 Megawatt ins Netz speist. Pro Jahr sollen das Solarkraftwerk und die Windfarm gemeinsam rund 550 Gigawattstunden Strom erzeugen, berichtet pv magazine.