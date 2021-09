Solarkraftwerk für den Balkon gewinnt Energie-der-Zukunft-Award

In der Kategorie Energie der Zukunft - powered by Google - waren auch das Energydach sowie das Start-up enspired nominiert.

In der Kategorie Energie der Zukunft - powered by Google - war Nachhaltigkeit ein großes Stichwort. Projekte, die sich mit sauberer Energie und neuen Technologien im Energiebereich beschäftigen waren hier erwünscht und konnten in dieser Kategorie eingereicht werden.

Die Jury überzeugen konnte dabei das Mini-Solarkraftwerk für den Balkon. Mit dem Solar-Modul des Kärntner Unternehmens Sonnenkraftwerk kann man nachhaltig Energie erzeugen, auch wenn man kein Haus besitzt.