Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des futurezone Award

Am Donnerstagabend ging im Rahmen einer feierlichen Gala die Preisverleihung der futurezone Awards über die Bühne.

Nach der pandemiebedingten Verschiebung ging am 16. September feierlich der futurezone Award 2020 über die Bühne. Verliehen wurden die Preise im Rahmen einer Gala im Erste Campus in Wien. Zuvor wurden die Gewinner*innen von einer Fachjury aus zahlreichen Einreichungen in den verschiedenen Kategorien bestimmt. Die Jury bestand aus externen Experten und Vertretern der Redaktion – das Ergebnis Jury-Abstimmung wurde von einem Notar beglaubigt.

Hier sind die Gewinner*innen des futurezone Award 2020 im Überblick:

5G Innovation des Jahres powered by Huawei

AT&S mit Air Cavities

App des Jahres – powered by ORF-TVthek

Stopp-Corona vom Roten Kreuz

Energie der Zukunft – powered by Google

Sonnenkraftwerk Mini-Solarkraftwerk für den Balkon

Game des Jahres – powered by KURIER

The Flower Collectors

Internet of Things – powered by A1

Smart Waste von Saubermacher

KMU-Innovation des Jahres – powered by Drei

Phantor von neoom group

Mobilität der Zukunft – powered by AIT

Ummadum

Smart City Projekt des Jahres powered by schauTV

Corona-Simulator

Start-up des Jahres – powered by next Incubator/ Energie Steiermark

Skinscreener

Women in Tech – powered by Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Datenwissenschafterin Anita Graser

Publikumspreis

Verliehen wurde auch der Publikumspreis – powered by Erste Bank. Gekürt wurde der Gewinner live von den Besucher:innen des Events. Zu den Nominierten zählten jene Start-ups und Innovationen, die zuvor mit einem futurezone Award geehrt wurden.

Sieger des Publikumspreises ist in diesem Jahr SkinScreener. Theresa Gruber, Corporate Sustainability Specialist bei AT&S, überreichte dem Sieger eine Trophäe. Der Gewinner erhielt zudem einen Scheck über 5.000 Euro Preisgeld.