KMU Innovation des Jahres ist Phantor von neoom group

Das Projekt Phantor der neoom group ist futurezone-Award-Sieger in der Kategorie KMU Innovation des Jahres – powered by Drei.

Der futurezone Award in der Kategorie KMU Innovation des Jahres – powered by Drei – geht an neoom group. Entwickelt wurde ein mobiler Wassergenerator namens Phantor, der täglich bis zu 10.000 Liter Trinkwasser aus der Umgebungsluft extrahieren kann.

Der atmosphärische Generator nutzt erneuerbare Energien, etwa Solarenergie. Er ist speziell für Entwicklungsländer und Krisengebiete gedacht, wo es an Trinkwasser mangelt. Phantor verfügt über eine selbstoptimierende Software.