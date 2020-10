Iceberg Innovationspreis für Trinkwasser-Generator

Der Iceberg Award zeichnet jedes Jahr nachhaltige Innovationen österreichischer Unternehmen aus. Am Donnerstag, den 15. Oktober, wurde er im Rahmen des Austrian Innovation Forum zum dritten Mal verliehen. Der Preis ging in diesem Jahr an "Phantor - der mobile Wassergigant".

Phantor ist ein Projekt der Neoom Group. Der atmosphärische Wassergenerator kann täglich bis zu 10.000 Liter Trinkwasser aus der Luft extrahieren. Der Generator nutzt erneuerbare Energien, wie etwa Solarenergie. Er wurde besonders langlebig und effizient gebaut und soll vor allem in Krisengebieten zum Einsatz kommen, wo Mangel an Trinkwasser herrscht.