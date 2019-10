Iceberg Award für digitalisierte Bauwerke

Der Iceberg Award zeichnet nachhaltige Innovationen österreichischer Unternehmen aus. Am Donnerstagabend wurde der Preis im Rahmen des Austrian Innovation Forum zum zweiten Mal vergeben. Sichern konnte sich die Auszeichnung die Digitalisierungslösung StrucInspect, die gemeinsam vom Ingenieursbüro VCE, der Angst Group und dem Kranhersteller Palfinger entwickelt wurde. StrucInspect fertigt mit hochauflösenden Kameras und Sensoren digitale Zwillinge von Bauwerken an. Mithilfe künstlicher Intelligenz können an den exakten 3D-Modellen Schäden erkannt und analysiert werden.