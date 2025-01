Neues Material ist so stark wie Stahl und so leicht wie Styropor

Stabil und leicht - diese Eigenschaften sind so gefragt, wie sie gegensätzlich sind. Vor allem in der Automobilbranche, aber auch in der Luft- und Raumfahrt sucht man nach solchen neuen Materialien. Mithilfe maschinellen Lernens konnten Forscher der Universität Toronto jetzt ein Nanomaterial finden, das so fest ist wie Stahl und dabei so leicht wie Styropor.

Ziel ihrer Forschung war es, Materialien mit eigentlich widersprüchlichen Eigenschaften zu finden. Solche Nanomaterialien sind in komplexen Gittern aufgebaut, die einer Dreieck-Struktur ähneln. Dadurch kann man sie besonders stabil gestalten, vergleichbar mit dem Brückenbau.

Allerdings erhöht sich dabei die Spannung, wenn das Material unregelmäßig ist, etwa an scharfen Ecken und Kanten. Die Spannung kann sich dann nicht gleichmäßig verteilen und es entstehen Bereiche mit hoher Belastung, die brechen können.

