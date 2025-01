Unterirdische Chemiefabrik lässt Ammoniak aus Brunnen sprudeln

Ammoniak ist eine der am häufigsten produzierten chemischen Verbindungen der Welt. Schätzungen zufolge wurden 2023 150 Millionen Tonnen in energieaufwändigen Verfahren produziert. Die mögliche Produktionskapazität liegt weit darüber und wird auf 240 Millionen Tonnen geschätzt.

Frühere Experimente konnten zeigen , dass weißer , also natürlich vorkommender Wasserstoff unterirdisch gewonnen werden kann. Dafür wird Wasser dort in den Erdboden injiziert, wo eisenreiche Steinvorkommen (z.B. Olivin ) lagern. Das Wasser ist mit Katalysatoren aus Kupfer- und Nickelpartikeln angereichert, die mit dem Eisen im Boden reagieren. Dadurch wird natürlicher Wasserstoff freigesetzt.

Das hat auch Vorteile beim Transport . Wasserstoff zu transportieren ist aufwändig, Ammoniak benötigt nur etwa ein Sechstel der Kosten . Zudem kann es in bestehenden Pipelines transportiert werden. Für Wasserstoff müsste eine entsprechende Infrastruktur erst in ausreichender Größe geschaffen werden.

Was dabei entsteht, nennt Studienautor Iwnetim Abate vom Massachusetts Institut of Technology (MIT) geologisches Ammoniak. „Wir nutzen die Temperatur, den Druck, die Chemie und das geologisch vorhandene Gestein im Untergrund, um Ammoniak direkt zu produzieren“, erklärt er in einem Statement . Eine zweite Bohrung fördert es dann wie bei einem Brunnen zutage, wo es in Tanks gespeichert wird.

Aktuell wird Ammoniak am häufigsten in der Landwirtschaft zur Düngemittelproduktion verwendet. Doch auch in anderen Bereichen gewinnt es an Bedeutung, etwa als Treibstoff für Schiffe, als Energieträger für Brennstoffzellen oder für die Stromerzeugung in Kraftwerken.

Tests unter Realbedingungen in 1 bis 2 Jahren

Bisher wurde das neue Verfahren nur im Labor getestet. In einem nächsten Schritt soll die Methode unter realen Bedingungen demonstriert werden. „Wir gehen davon aus, dass dieses Experiment in den nächsten 1 bis 2 Jahren durchgeführt werden kann“, sagt Abate. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Joule veröffentlicht.