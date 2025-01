Elon Musk hat Blut geleckt. Nachdem er geschafft hat, sich als wichtiger Berater des US-Präsidenten Trump zu etablieren, will er international in der Politik mitmischen. In Deutschland unterstützt er offen die rechtspopulistische Partei AfD. In Großbritannien hat er der populistischen Partei Reform UK die Unterstützung entzogen, weil ihm der Parteivorsitzende nicht rechts genug ist.

In einem Interview mit The Times wurde ein anderer Tech-Milliardär gefragt, was er von Musks politischen Bestrebungen hält: Bill Gates. Der ist offensichtlich wenig begeistert.

Musk will in Großbritannien mitmischen

„Es ist schwer zu verstehen, dass jemand der Autofabriken in China und den USA besitzt, dessen Geschäft ultra-abhängig von internationalen Beziehungen mit anderen Nationen ist und noch dazu schwer beschäftigt ist, 2 Billionen Dollar bei der US-Regierung einzusparen und 5 Unternehmen führt, besessen von dieser Kinder-Grooming-Affäre in Großbritannien ist“, sagt Gates: „Ich denke mir: Was soll das?“