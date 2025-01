Reaktion auf Elon Musk: Populäre Subreddits bannen X-Verlinkungen

Bei seiner Rede nach dem Amtseintritt von Donald Trump fiel Elon Musk mit einer Geste auf. Weltweit wurde sie von Experten, z.B. Historikern, als Hitlergruß interpretiert. Der Chef der Social-Media-Plattform X zeigte sie während seines Auftritts 2-mal.

Auf der Plattform Reddit schlägt das jetzt große Wellen. So groß, dass beliebte Subreddits, also Diskussionsgruppen zu bestimmten Themen, begonnen haben, sämtliche Verlinkungen zu X aus Protest zu verbieten. Das berichtete zuerst The Verge.