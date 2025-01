Elon Musk will Negativität von X verbannen

Elon Musk hat angekündigt, den Algorithmus von X anzupassen. Damit will er die Nutzer auf der Social-Media-Plattform zufriedener stimmen.

Die Ankündigung stößt auch auf Kritik. Die Maßnahme klinge nach Zensur und mache die Plattform noch restriktiver, heißt es in den Kommentaren. Zudem wird Musk vorgeworfen, selbst die Negativität auf der Plattform zu schüren. Hinzu kommt, dass nur noch verifizierte Accounts, also zahlende Nutzer und erwähnte Accounts auf Musks Tweets antworten können, was die Kritikmöglichkeit einschränkt.

Algorithmus-Änderung während Trump-Wahlkampf

Der Algorithmus von X dürfte immer wieder angepasst werden. Eine Studie der Queensland University of Technology (PDF) hatte im November ermittelt, dass der Algorithmus aktuell konservative Inhalte bevorzugt. Diese Änderung fiel mit Musks Unterstützung für Donald Trump zusammen und startete im Juli 2024. Zudem waren die eigenen Inhalte von Elon Musk laut der Studie deutlich präsenter.

Die neuen Änderungen will Musk auf dem Engineering-X-Kanal veröffentlichen. Details und einen Zeitplan gibt es dafür noch nicht.